Katar sessizce LNG ihracatı yapıyor

Son günlerde Hürmüz Boğazı 'ndan sıvılaştırılmış doğal gaz yüklü üç tankerin geçtiği görülüyor. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki tedarikçiler, su yolunun neredeyse tamamen kapalı olmasına rağmen, önemli alıcılara yakıt ulaştırmaya çalışıyor.

Bloomberg tarafından derlenen gemi takip verilerine göre, Al Rayyan adlı tanker, Hürmüz Boğazı'nı geçtikten sonra Pazartesi günü Umman'ın Muskat kentinin kuzeyinde görüldü ve Çin'e doğru ilerliyor. Tanker, 22 Mayıs civarında, Basra Körfezi'ndeki Katar'ın Ras Laffan ihracat tesisinin yakınlarında beklerken sinyal vermeyi durdurmuştu. Çin, geçen yıl Katar LNG'sinin en büyük alıcısıydı.