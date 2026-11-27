Avrupa doğalgaz fiyatları bugün 88 Euro/MWh'nin üzerine çıkarak dünkü kazanımlarını sürdürdü; soğuk hava ve zayıf rüzgar enerjisi üretimi arzı daraltmaya devam ediyor.

Almanya ve Doğu Avrupa da dahil olmak üzere Avrupa'nın büyük bir bölümünde önümüzdeki hafta boyunca normalin altında sıcaklıklar bekleniyor ve soğuk hava dalgasının kıta genelinde 10 Aralık'a kadar devam etmesi muhtemel.

Uzun süren soğuk hava dalgasının, güçlü ısınma talebini sürdürmesi ve zaten tükenmiş olan doğalgaz stokları üzerinde baskı oluşturması muhtemel. AB depolama tesisleri yüzde 68'den daha az doluluk oranına sahip olup, beş yıllık mevsimsel ortalama olan yüzde 86'nın oldukça altında kalarak, bölgenin artan tüketime karşı daha küçük bir tampona sahip olmasına neden oluyor.

Aynı zamanda, Hürmüz Boğazı çevresindeki artan tanker saldırıları Körfez LNG sevkiyatlarını aksatmaya devam ederken, Katar bazı kargolar için mücbir sebep durumunu en az Aralık ayı sonuna kadar uzattı.

Bu arada, piyasa son kesintiler ve bakım çalışmalarının ardından Norveç doğalgaz akışlarında olası bir toparlanmayı izliyor.