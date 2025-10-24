Katar Şeyhi bankacıları işe alıyor

Katar'ın eski hükümdarının aile ofisi, dünya çapındaki süper zenginler için para yöneticilerinin sayısındaki artışa ek olarak, çok stratejili bir yatırım ekibi kurmak için işe alım çalışmalarına başladı.



Konuya yakın kaynaklara ve iş ilanlarına göre, Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin Dilmon şirketi, Körfez ülkesinin eski emirinin milyarlarca dolarlık serveti için "kurumsal düzeyde" bir birim oluşturmak üzere Monako ve Londra'da portföy, operasyon ve risk yöneticileri işe almayı düşünüyor.



Kayıtlara göre, aile ofisi geçen ay kumarhaneleri, düşük vergileri ve gösterişli etkinlikleriyle ünlü Akdeniz cenneti Monako'da kuruluş onayı aldı. Bu yıl Wall Street devinden ayrılan Goldman Sachs Group'un Monako operasyonlarının eski eş başkanı Arnaud Caussin'i işe alan aile ofisi, isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre, prenslikte bir ofis açmayı planlıyor.



Dilmon'un yatırımdan sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yaptığını belirten Caussin, yakın zamanda LinkedIn'de paylaştığı bir gönderide, "Ekibi oluşturuyoruz," dedi. Ancak yorum talebine yanıt vermedi.



Katar ve Londra'da da ofisleri bulunan Dilmon'un temsilcisi yorum yapmayı reddetti.



Katar'ın yönetici ailesinin en önemli isimlerinden biri olan 73 yaşındaki Şeyh Hamad, 18 yıllık iktidarı boyunca yaklaşık 3 milyonluk ülkenin önemli bir enerji tedarikçisi, önemli bir yatırımcı, futbol Dünya Kupası ev sahibi, üniversite fon sağlayıcısı ve çatışma arabulucusu haline gelmesine yardımcı oldu.



Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin geçen yılki tahminine göre, petrol zengini ülkenin yönetici hanedanının kişisel yatırımları en az 150 milyar doları buldu ve bu da onları dünyanın en zengin aileleri arasına soktu. Bu yatırımlar arasında İtalyan lüks markası Valentino SpA, Picasso sanat eserleri ve Dilmon yöneticisi Michele Faissola'nın on yıldan fazla bir süre üst düzey görevlerde bulunduğu Deutsche Bank AG'deki hisseler yer alıyor.



LONDRA VE MONAKO'DA YATIRIMLARI VAR



Katar'ın yönetimini 2013 yılında 45 yaşındaki oğlu Şeyh Temim bin Hamad Al Thani'ye devreden Şeyh Hamad, aynı zamanda Dilmon aracılığıyla Londra'daki Connaught ve Monako yakınlarındaki Maybourne Rivierası gibi beş yıldızlı otellere yatırım yapıyor.



Dilmon'un "yeni nesil" yatırım platformu, iş ilanlarına göre halka açık piyasalara, özel sermayeye ve şirketlerdeki stratejik hisselere kaynak ayıracak. Son dönemdeki açık pozisyonlar arasında bir kredi portföy yöneticisi ve Deutsche Bank'ta 22 yıllık kariyeri boyunca benzer bir pozisyonda görev alan Operasyon Direktörü Rashid Zuberi'ye destek olmak üzere bir orta ofis sistemleri çalışanı yer alıyor.



VERGİ AVANTAJLARI VAR



Dilmon'un Monako'daki genişlemesi, aile ofisinde yaşanan liderlik değişikliğinin ardından geldi. Abdulrahman Al-Mannai, Katar'ın en büyük lojistik şirketlerinden birini yönettikten sonra CEO olarak atandı. İsviçreli özel bankacılık uzmanı Stephane Monier de 2024 yılında Al Thanis'in memleketi Doha'da baş yatırım sorumlusu olarak göreve başladı.



KPMG ve işe alım şirketi Agreus Group'un yakın tarihli bir raporuna göre, 585 aile ofisi profesyoneli üzerinde yapılan bir anket, işverenlerinin neredeyse yarısının birden fazla lokasyonda faaliyet gösterdiğini ve bu oranın iki yıl öncesine göre yüzde 30 arttığını ortaya koydu. Vergiler, taşınmalarda en çok öne çıkan faktör oldu.



Sakinlerinin genellikle gelir veya sermaye kazancı vergisi ödemediği Monako'dan Dilmon, bu yıl en zengin sakinlerinden bazılarının yaşam tarzı avantajlarını kısıtlayan ve bu nedenle birçok kişiyi başka bölgelere taşınmaya yönelten İngiltere'den daha cazip maaş paketleri sunabilir.



Agreus'un kurucu ortağı ve şirketin Orta Doğu pazarının başkanı Tayyab Mohamed, "Yetenekli kişileri işe alma konusunda, onlara Monako'da bir seçenek sunmak, vergisel açıdan da işleri kolaylaştırıyor. Özellikle de üst düzey bir pozisyonda işe başlıyorsanız." dedi.