Katar'da enflasyon fırladı

Katar'da yıllık enflasyon oranı, bir önceki ayki %0,73'ten yükselerek Eylül 2025'te yüzde 1,15'e yükseldi ve Ağustos 2024'ten bu yana en yüksek enflasyona ulaştı. Bu ivme, çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 12,75), giyim ve ayakkabı (yüzde 2,93), eğitim (yüzde 2,47), eğlence ve kültür (yüzde 1,53), yiyecek ve içecek (yüzde 1,42) ve iletişim (yüzde 0,56) fiyatlarındaki artışlardan kaynaklandı.



Buna karşılık, restoran ve otellerde (yüzde -1,48), ulaşımda (yüzde -1,12), mobilya ve ev aletlerinde (yüzde -0,35), konut ve kamu hizmetlerinde (yüzde -0,23) ve sağlıkta (yüzde -0,07) fiyatlar düşerken, tütün fiyatları sabit kaldı. Aylık bazda tüketici fiyatları, bir önceki ayki yüzde 0,42'lik artışın ardından, on bir ayın en yüksek artışı olan yüzde 0,90 arttı.