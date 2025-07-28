Katar'dan AB'ye rest

Katar, AB'nin zorla çalıştırma ve çevresel zarara ilişkin durum tespiti yasasına yanıt olarak bloğa gaz tedarikini kesmekle tehdit etti.



Katar, ABD ve Avustralya'dan sonra dünyanın üçüncü büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatçısı konumunda. Rusya'nın 2022'deki Ukrayna işgalinden bu yana Avrupa'nın LNG ihtiyacının yüzde 12 ila yüzde 14'ünü sağladı.



21 Mayıs tarihli Belçika hükümetine gönderilen bir mektupta, Katar Enerji Bakanı Saad al-Kaabi, ülkenin AB'nin şirket sürdürülebilirlik durum tespiti direktifine (CSDDD) tepki gösterdiğini belirtti. Bu direktif, AB'de faaliyet gösteren daha büyük şirketlerin tedarik zincirlerindeki insan hakları ve çevresel sorunları bulmasını ve düzeltmesini gerektiriyor.



Mektupta, "Basitçe söylemek gerekirse, CSDDD'de daha fazla değişiklik yapılmazsa, Katar Devleti ve QatarEnergy'nin, daha istikrarlı ve hoş bir iş ortamı sunan AB dışındaki alternatif pazarları LNG ve diğer ürünlerimiz için ciddi şekilde düşünmekten başka seçeneği kalmayacaktır" ifadeleri yer aldı.

