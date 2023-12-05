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Katar'la 5 milyar dolarlık ticaret hedefi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Katar'la imzalanan Ticari Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (TEPA) yürürlüğe girmesiyle birlikte orta vadede ikili ticaretin 5 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini açıkladı.

Katar'la 5 milyar dolarlık ticaret hedefi

Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yıl ikinci kez Katar'a gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, Türkiye ile Katar arasındaki ortaklığın güçlendirilmesine olan bağlılığın ortaya konulduğunu kaydetti.

Bolat paylaşımında şunları kaydetti: "Doha'da gerçekleştirilen EXPO 2023 Fuarı çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımız Ticaret Bakanlığımızın ev sahipliğini yaptığı Türk pavilyonunu ziyaret etmişlerdir. Katar Emiri Şeyh Tamim ile gerçekleştirilen görüşme kapsamında, TEPA'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte orta vadede ikili ticaretin 5 milyar dolara ulaşması hedeflenmektedir."

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