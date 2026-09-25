Katılımevim ve Birevim için açıklama geldi, başvurular yapıldı

Fon soruşturması kapsamında satışı söz konusu olan Katılımevim ve Birevim şirketleri için Emlak Katılım Bankası gerekli otoritelere başvuru yaptı.

Emlak Katılım ve taraflar arasında yürütülen görüşmeler neticesinde ilerleme kaydedildi. Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş, Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.’nin pay devir işlemleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvurular yapıldı.

İlgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınmasını takiben pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.