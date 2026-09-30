Katılımevim ve Birevim'in satışında yeni gelişme

Türkiye Emlak Katılım Bankası, Katılımevim , Birevim ve İktisat Katılım Bankası paylarının Emlak Katılım'ın pay devir işlemleri için Rekabet Kurumu'na başvurdu.

Katılımevim , Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nın satış süreci devam ediyor.

Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın alacağı üç banka için Rekabet Kurumu'na başvurular yapıldı.

Rekabet Kurumu başvurusu dışında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na da başvuruların yapılması gerekiyor.

Bundan sonraki süreçte otoritelerin izin vermesine müteakip pay devir işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.

Emlak Katılım'dan yapılan açıklama şöyle:

Bankamız tarafından daha önce 17.09.2026 ve 25.09.2026 tarihlerinde yapılan Özel Durum Açıklamalarını takiben;

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş. paylarının Bankamıza devrine ilişkin işlemler kapsamında, 30.09.2026 tarihinde Rekabet Kurumu nezdinde gerekli izin başvurusu yapılmıştır. Diğer izin ve onay süreçleri devam etmektedir.