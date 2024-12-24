Kavcıoğlu: Bankacılık sektörü güçlü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, sektörün genel görünümüne ilişkin bilgi verdi.



Kredilerin 15,4 trilyon lira, mevduat büyüklüğünün 18,2 trilyon lira büyüklüğe ulaştığını söyleyen Kavcıooğlu, yurt dışı borç çevrim oranının yüzde 144 seviyesinde olduğunu vurguladı.



Sektörün yabancı finansman kaynaklarına erişim konusunda güçlü olduğunu dile getiren Kavcıoğlu, kredilerin takibe dönüş oranının yüzde 1,8 ile tarihsel ortalamaların altında kaldığını ifade etti.



Kavcıoğlu kredi kartı kaynaklı artan takipteki alacak oranının bankalara ilave olumsuz bir etkisinin beklenmediğini belirtip önümüzdeki dönemde katılım finansın gelişimi için yeni düzenlemeler yapacaklarını açıkladı.