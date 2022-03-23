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Kavcıoğlu: Yatırımcıların asla kaybetmeyeceği düzenlemeler yapıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Kur Korumalı Mevduat Sistemi ile yatırımcıların asla kaybetmeyeceği düzenlemeler yapıldığını söyledi. Kavcıoğlu, sisteme teveccühün büyük olduğunu ve vatandaşların yenilemeyi tercih ettiklerini ifade etti.

Haberler - NTV Haber 23.03.2022 - 09:42

Kavcıoğlu: Yatırımcıların asla kaybetmeyeceği düzenlemeler yapıldı

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Kur korumalı mevduat sisteminde yeni düzenleme

Kur korumalı mevduat sisteminde yeni düzenleme

Başkanı , DEİK üyeleriyle bir araya geldi, kur korumalı mevduat ve YUVAM uygulamasına ilişkin ayrıntıları anlattı.

"Sisteme teveccüh büyük, vatandaşlar yenilemeyi tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu dövize geçmek isteyen vatandaşların olması halinde bankaların satış kurundan değil, saat 11:00'deki Merkez Bankası'nın dönüşüm kurundan dönüşüm yapıldığını aktardı.

Şahap Kavcıoğlu, YUVAM'dan para çıkışı olması ihtimaline ilişkin soruyu ise "Türkiye'de bu konuda asla sıkıntı olmaz" şeklinde yanıtladı.

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