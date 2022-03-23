Kavcıoğlu: Yatırımcıların asla kaybetmeyeceği düzenlemeler yapıldı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, DEİK üyeleriyle bir araya geldi, kur korumalı mevduat ve YUVAM uygulamasına ilişkin ayrıntıları anlattı.

"Sisteme teveccüh büyük, vatandaşlar yenilemeyi tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu dövize geçmek isteyen vatandaşların olması halinde bankaların satış kurundan değil, saat 11:00'deki Merkez Bankası'nın dönüşüm kurundan dönüşüm yapıldığını aktardı.

Şahap Kavcıoğlu, YUVAM'dan para çıkışı olması ihtimaline ilişkin soruyu ise "Türkiye'de bu konuda asla sıkıntı olmaz" şeklinde yanıtladı.