Kavcıoğlu: Bankacılık sektöründe aktif kalitesi en iyi seviyede

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci Finansal Raporu'nu yayımladı.

Raporun önsözünde TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarına yer verildi.



Kavcıoğlu, güçlenen hanehalkı ve reel sektör bilançolarının da desteği

sayesinde, bankacılık başta olmak üzere finansal kesimin aktif kalitesi de tarihsel olarak en iyi seviyede olduğunu kaydetti.



Kavcıoğlu, son dönemde alınan tedbirlerin firma ve hanehalkı bilanço dengelerini güçlendirirken, TL cinsinden varlık ve fonlama talebini artırdığını ifade etti.

Merkez Bankası başkanı, "Mevduat dağılımında TL güçlenirken, finansal sistemin yurt dışı fonlamaya bağımlılığı azalıyor" açıklaması yaptı.

KREDİ KULLANDIRIMI 12 KAT ARTTI

Rapora göre, uygulanan makroihtiyati politikalar neticesinde KOBİ, ihracat ve yatırım kredilerinin Ocak-Eylül dönemindeki net kullandırımı önceki yıla kıyasla 65 milyar TL'den 878 milyar TL'ye gelerek 12 kat artış gösterdi.



Reel sektörün finansal varlıkları, yükümlülüklerine kıyasla güçlü artışını sürdürürken; likidite, kârlılık ve borç ödeme göstergelerindeki olumlu görünüm korunuyor.



Reel sektörün net döviz açık pozisyonu 2022 yılında 32.7 milyar dolar azalarak son 12 yıldaki en düşük seviye olan 89,1 milyar dolara geriledi.



Hanehalkı ve reel sektörün finansal dayanıklılık göstergelerindeki iyileşme devam etmekte ve emsal ülkelere göre olumlu yönde ayrışıyor.

HANEHALKININ YABANCI PARA TERCİHİ AZALIYOR



Hanehalkı TL mevduatı ve TL cinsinden finansal varlıkları belirgin düzeyde artarken, hanehalkının yabancı para mevduat tercihi azalıyor.



Güçlenen hanehalkı ve reel sektör bilançoları sayesinde, bankalar başta olmak üzere finansal kesimin aktif kalitesi iyileşmeye devam ederek sektörün TGA oranı yüzde 2,2 ile tarihsel olarak en düşük seviyesine ulaştı.



Bankaların dış borçları azalırken, güçlü yabancı para likidite tamponları ile bankaların likidite şoklarına karşı dayanıklı yapısı korunuyor.

