Kavcıoğlu'ndan kur, faiz ve enflasyon açıklaması

Son dakika haberi! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TRT Haber canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, enflasyonun artık gerilemeye başladığını belirterek, "Yıl sonunu çok daha iyi bir noktada kapatacağız." dedi. Kur beklentisinde değişiklik olup olmadığına yönelik soruya, “Merkez Bankası olarak bizim bir kur hedefimiz yok.” yanıtını veren Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın rezervlerine ilişkin ise, Dünyada 2022'nin başından bu yana rezervi artan tek merkez bankasının TCMB olduğunu belirterek, "Rezervimiz bugün itibarıyla 125 milyar dolar." diye konuştu.



Kavcıoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

"ENFLASYONDAKİ GERİLEMEYİ DAHA FAZLA GÖRECEĞİZ"

Enflasyon bizim de dünyanın da en önemli sorunlarının başında geliyor. Enflasyonu artıran tüm etkenlerin artık sona erdiğini düşünüyorum. Enflasyon artık gerilemeye başladı. Enflasyondaki gerilemeyi daha fazla göreceğiz. Yıl sonunu çok daha iyi bir noktada kapatacağız. Süreçte uyguladığımız politikalarda bizim bütünleşik politika çerçevemiz bu noktaya bizi getirdi. Sürdürülebilir fiyat istikrarı da oluşturuldu. Faiz, kur politikası, rezerv politikası gibi birçok politika enflasyonu daha da gerilemeye sebep olacak.

"LİRALAŞMAYI EN ÖNEMLİ MERKEZE OTURTTUK"

Liralaşmayı en önemli merkeze oturttuk. Döviz kuru spekülasyonunu liralaşma stratejimizle sona erdiriyoruz. Sürdürülebilir fiyat istikrarını inşallah sağlamış olacağız. Baz etkisi geçen seneki kur ataklarından sonra oluşan bir maliyet. Savaşın da etkisiyle yüksek enflasyon vardı. Yıl sonunu çok daha iyi bir noktada kapatacağız. Ocak sonu ve şubat ayında, enflasyonu yükselten sebepler geride kalacak.



"KUR HEDEFİMİZ YOK"

Bizim kurda yıl sonu hedefimiz yok. Anketleri kastediyorsunuz. Merkez Bankası olarak bizim bir kur hedefimiz yok.”

"TÜRKİYE EKONOMİ MODELİ KENDİ KAYNAĞINI YARATAN BİR SİSTEM"



Pandemi, birikmiş taleplerin oluşması, tedarik sıkıntıları yani uluslararası sorunlar başlayınca dünyayla birlikte bizde de sorunlar çıktı. Faiz indirimiyle birlikte kur ve faiz oranlarında bir denge oturdu. Bunun altyapısını da oluşturduk ve böyle gideceğini söyleyebilirim. Temmuzdan sonra finansman maliyetlerinde çok önemli bir düşüş var. Üretim yapan firmaların finansman maliyetlerinde 15 puana yakın düşüş var. KOBİ’lerde 20-25’lere kadar dayanıyor. Uyguladığımız politikaların sonucunu görmeye başlıyoruz. Hiçbir zaman arz sıkıntısı yaşamadık. Rezervlerimizin güçlü olması da bunda etkili bir husus.



Ülkelerin potansiyellerini değerlendirmek lazım. Geçmiş dönemlerde yüksek faizlerle enflasyonu düşürdüğümüz zaman cari açıklar verdik. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç almak mümkün değil. Türkiye’nin üretim potansiyelini sürdürmesi için birinci olarak finansman maliyetlerini düşürmek lazım. Türkiye Ekonomi Modeli; yatırım, istihdam, üretim, ihracat… Biz bunu uyguluyoruz. Sadece portföylerle gelen parayla faizi artırmaktan başka çareniz kalmıyor. Türkiye Ekonomi Modeli felsefesini gerçekleştirme sebebi, cari fazla sağlamak. Artık faiz artırarak değil, kalıcı ve sürdürülebilir fiyat istikrarını oluşturmak için cari fazla vermek gerekiyor. Türkiye’nin üretim potansiyelinin sürdürülebilir olması için kaynak bulunması lazım. Ne zaman Türkiye önünü görmeye başlasa döviz kuru hep buna engel oldu. Türkiye Ekonomi Modeli, kendi kaynağını yaratan bir sisteme döndü.

MERKEZ BANKASININ REZERVLERİ

Dünyada 2022'nin başından bu yana rezervi artan tek merkez bankası TCMB'dir. Bugün TCMB artık her gün rezerve katkı yapan, çeşitli kaynaklardan rezerv sağlayan bir merkez bankası haline geldi. Dünyada merkez bankaları 1,2 trilyon dolar rezerv harcadı. Rezervimiz bugün itibarıyla 125 milyar dolar.

YATIRIM KREDİSİ KULLANIM ORANLARI

Kredilerin istediğimiz alanlara son dönemde istediğimiz gibi gitmediğini gördük. Bankalarla bu durumları görüştük. Haziran ve temmuz ayında tedbirleri uygulamaya başladık. Yatırım kredilerinde hiçbir kısıtlama yok. KOBİ'lerde de aynı şekilde. Biz üretim yapan firmalara kredi konusunda kolaylık sağlıyoruz. Şu ana kadar 500'ün üzerinde firma yatırım kredisi kullandı. Bu kredilerle şu an 62 ilde yatırım yapıldı. 81 ile yaydığımızda amacımıza ulaşacağız.



KUR KORUMALI MEVDUAT SİSTEMİ

Kur Korumalı Mevduat Sistemi’nin Merkez Bankası’na bir yükü yok. Bizim işlerimiz Hazine işleriyle biraz daha farklı. Sürdürülmesinde bir sakıncası yok bence kur korumalı mevduat sisteminin. Dönemine ve sürecine göre kullanılabilir bir politika. Kur korumalı mevduattan çıkışlar başladı. Enflasyondaki düşüşü vatandaşlar hissettiği zaman vatandaşlar tarafından çıkışlar görülecektir. KKM ile bankalar uzun vadeli, düşük faizli kaynak sağladı.