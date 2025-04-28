Kayagazı arama çalışmaları başladı

Trakya'da, TPAO'nun yanısıra Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin desteğiyle özel sektör de doğalgaz arama ve üretim faaliyetlerini hızlandırdı.



Bölgede doğalgazın yanı sıra kaya gazı arama çalışmaları da devam ediyor. TPAO'nun, uluslararası bir Amerikan şirketi ile yaptığı ortaklıkla Trakya'daki derin rezerv potansiyelini ortaya çıkaracak bir çalışma yürütüldü.



Özel sektör şirketleri de TPAO ve diğer uluslararası şirketlerin desteğiyle teknoloji kullanarak derin hedefli sondajlara ulaşmayı hedefiyor.



Şirketler, kayagazını üretime kazandırmak için teknik çalışmalara devam ediyor.