Kayyum atanan Maydonoz Döner'in araçları satılıyor

TMSF, FETÖ’den tutuklanan Somca Gıda (Maydonoz Döner) şirket yönetimi ve çalışanları tarafından kullanılan 8 aracı satışa çıkardı.



TMSF'nin satış ilanında iki adet Mercedes, iki adet BMW, iki adet Volvo, bir adet Renault Clio ve bir adet Fiat Egea marka araç yer aldı.



Açık artırma usulüyle yapılacak ihale 7 Nisan 2025'te gerçekleştirilecek. İhale kapsamında satışa çıkarılan 8 aracın toplam muhamman bedeli 21 milyon lira olarak belirlendi.