Kayyum atanan Maydonoz Döner'in araçları satılıyor
FETÖ operasyonu kapsamında kayyum atanan Maydonoz Döner'e ait 8 araç satışa çıkarıldı. Mercedes, BMW gibi lüks araçların yer aldığı ihalenin toplam muhammen bedeli 21 milyon lira olarak belirlendi.
FETÖ'ye finansman operasyonu kapsamında kayyum atanan Maydonoz Döner'e ait lüks araçlar satışa çıkarıldı.
Maydonoz Döner'e düzenlenen operasyonda 126 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında şirketin ortakları da bulunuyordu.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Maydonoz Döner markasıyla faaliyet gösteren 21 şirkette mahkeme kararıyla kayyum olarak görevlendirilmişti.
TMSF, FETÖ’den tutuklanan Somca Gıda (Maydonoz Döner) şirket yönetimi ve çalışanları tarafından kullanılan 8 aracı satışa çıkardı.
TMSF'nin satış ilanında iki adet Mercedes, iki adet BMW, iki adet Volvo, bir adet Renault Clio ve bir adet Fiat Egea marka araç yer aldı.
Açık artırma usulüyle yapılacak ihale 7 Nisan 2025'te gerçekleştirilecek. İhale kapsamında satışa çıkarılan 8 aracın toplam muhamman bedeli 21 milyon lira olarak belirlendi.
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