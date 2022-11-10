 Kazakistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden petrol sevkiyatına başlayacak - Son Dakika Ekonomi Haberleri | Ntv Para
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Kazakistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden petrol sevkiyatına başlayacak

Kazakistan’ın 1 Ocak 2023'ten itibaren Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden petrol sevkiyatına başlayacağı bildirildi.

Kazakistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden petrol sevkiyatına başlayacak

Başbakanı Alihan İsmailov, Parlamentodaki haftalık genel oturumdan sonra basına yaptığı açıklamada, ihracatını çeşitlendirmek için özel yol haritası hazırladıklarını belirtti.

Başbakan Alihan İsmailov, şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle önümüzdeki yıl 1 Ocak itibarıyla Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden 1,5 milyon ton petrol sevkiyatı için anlaşmamız var. Gelecekte bu yöndeki sevkiyatın 6 ila 6,5 milyon tona çıkarılması için çalışıyoruz.” 

Bunun yanı sıra İsmailov, gelecekte Bakü-Supsa ve Bakü-Batum boru hatları üzerinden de Kazak petrolünün sevkiyatının gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

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