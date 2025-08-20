Kazanan çıkmadı, büyük ikramiye 643 milyon dolara yükseldi

ABD’de milyonlarca kişinin katıldığı Powerball çekilişinde büyük ikramiye dağıtmaya devam ediyor. Pazartesi gecesi yapılan çekilişte talihlisi çıkmayan 605 milyon dolarlık ikramiye, tahmini olarak 643 milyon dolara yükseldi. Böylece Powerball tarihinin en büyük 13’üncü ikramiyesi ortaya çıktı.

Çok Eyaletli Piyango Birliği’nin verilerine göre Powerball satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 arttı. Birlikten yapılan açıklamada, “Büyük ikramiye arttıkça bilet satışlarının da artmasını bekliyoruz” denildi.

Ancak ikramiye büyüklüğü artsa da kazanma şansı değişmiyor. Powerball’da büyük ödülü kazanma ihtimali yaklaşık 292 milyonda 1.

Kazanan kişi bir sonraki çekilişte ya 30 yıla yayılan taksitli ödemeyi ya da yaklaşık 290 milyon dolarlık tek seferlik nakit ödemeyi tercih edebilecek.