Kemankeş 1'den yeni başarı... Tek tuşla gerçekleşti

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi gücü dünya çapında parmakla gösterilir hale geldi. Uzun yıllardır yapılan çalışmaların neticesinde son teknoloji savunma sanayi ürünleri üretilip ihraç edilmeye başlandı.



Türkiye ekonomisine katkı, dosta güven, düşmana korku salan savunma sanayi enstrümanları başarılı testlerine devam ediyor.



Baykar Teknoloji'nin Kemankeş 1 füzesi son yapılan testte yine başarılı neticeler sundu. Kemankeş yapay zeka tabanlı mini seyir füzesi tek bir tuşla, atış, seyir ve dalış testini gerçekleştirdi.



NE AMAÇLA KULLANILACAK?



Kemankeş 1 stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere Baykar Teknoloji tarafından geliştirildi. Mini akıllı seyir füzesi kategorisinde yer alan Kemankeş 1, Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA’larından atılabiliyor.



BİR SAAT HAVADA KALIYOR



Bir saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösteriyor. Ayrıca yapay zekâ destekli otopilot sistemi ile otonom uçuş yapabiliyor.



Yapay Zekâ Destekli Optik Güdüm Sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olan Kemankeş 1, gece ve gündüz şartlarında görev yapabiliyor ve barındırdığı Anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmiyor.