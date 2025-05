Kemerburgaz, Kaş, Çankaya... KGM ve Hazine’ye ait arsalar satılıyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Maliye Hâzinesi adına kayıtlı olan 34 adet taşınmaz/hisse ve üzerindeki yapıların özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verdi.



ÖİB'in konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, özelleştirme işlemi satış yöntemiyle ve varlık satışı suretiyle gerçekleştirilecek.

Özelleştirme işlemlerinin 31/12/2028 tarihine kadar tamamlanacak.



Bu taşınmazların özelleştirilmesi ile elde edilecek gelirden (mülkiyeti/hissesi Maliye Hâzinesine ait olanlar hariç olmak üzere) giderler düşüldükten sonra bakiye tutarın; söz konusu taşınmazlar üzerindeki tesislerin taşınması ile ihtiyaç duyulan yeni yapıların inşası ve mevcut yapıların bakım, onarım ve güçlendirilmesinde, 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen illeri kapsayan afet bölgesindeki ve deprem riski taşıyan diğer illerdeki KGM’ye ait her türlü yapı ve tesislerin bakım, onarım, güçlendirme ve yeniden inşasında, bölünmüş yol veya Devlet ve il yollarının yapım, bakım ve kamulaştırma hizmetlerinde, kullanılmak üzere KGM hesabına aktarılmasına karar verildi.



Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar söz konusu taşınmazların ve üzerindeki yapıların her türlü bakım, onarım ve işletilmesi ile bunlardan doğan her türlü yükümlülüklerin ve işletilmesinden elde edilecek gelirlerin KGM’ye bırakılması kararlaştırıldı.

İŞTE SATIŞA ÇIKACAK ARSALARIN BİLGİLERİ