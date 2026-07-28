Kendi operatörü de yakalanmıştı. Trump'ın planı tepki çekti

ABD'de milletvekilleri, Kızılderili kabileleri, tüketici hakları savunucuları ve daha birçok Amerikan vatandaşı, Trump yönetiminin hızla büyüyen tahmin piyasası sektöründeki spor ve diğer bahisleri düzenleme planlarına güçlü bir şekilde karşı çıkıyor.

Farklı görüşleri temsil eden yorumlar, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) geçen ay sunduğu ve bazı tahmin piyasaları için ahlaki sınırlar belirlemeyi öneren teklifine yanıt niteliğinde.

Bu piyasalar, kullanıcıların spor, seçimler, ekonomik sonuçlar ve Wall Street endeksleri gibi belirli olaylar üzerine evet/hayır bahisleri koymasına olanak tanıyor.

CFTC, yasada belirtilen suç, terörizm, suikast, savaş veya kumar gibi bir dizi faaliyete ilişkin belirli bahis türlerini sınırlamayı öneriyor ve bunların bazılarının kamu yararı kapsamı dışında kalabileceğini belirtirken, Kalshi ve Polymarket gibi platformlarda spor bahislerinin genel olarak devam etmesine izin veriyor.

Kalshi ve Polymarket temsilcileri Pazartesi günü yapılan yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

KUMAR TARTIŞMASINDA MAHKEME SAVAŞLARI

ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimi genel olarak tahmin piyasaları sektörünü benimsemiş, kayıtlı piyasaların müsabaka sözleşmeleri olarak bilinen türev ürünlerde işlem yapmasına federal yasanın izin verdiğini ve hiçbir eyalet otoritesinin buna müdahale edemeyeceğini savunmak için ülke çapında mahkeme savaşları yürütmüştü.

Geçen ay sunulan teklife göre, skorlara, galibiyet-mağlubiyet sonuçlarına ve turnuva ilerlemesine dayalı tahmin pazarları büyük olasılıkla kabul görürken, oyuncu sakatlığı, kavga, çocuk sporları ve hakemlik gibi tartışmalı unsurlara dayalı pazarlar muhtemelen kabul edilmeyecek.

ABD Senatosu'nun eski Demokrat senatörü ve 2010 yılında CFTC'ye takas olarak bilinen türev sözleşmeleri üzerinde düzenleyici yetki veren dönüm noktası niteliğindeki yasanın eş sponsorlarından Christopher Dodd, o dönemdeki yasa koyucuların bu kurumu ülkenin kumar düzenleyicisi yapmayı asla amaçlamadığını söyledi.

"Kongre Dodd-Frank yasasını geçirdiği sırada, kumarı düzenleyen mevcut federal yasaların farkındaydık," diyen eski senatör "Bu yasaları değiştirme niyetimiz yoktu." diye de ekledi.

"FEDERAL KURUM YOLUNU KAYBETMİŞTİR"

Benzer şekilde, eski CFTC Başkanı Timothy Massad yazdığı bir mektupta CFTC'nin "yolunu kaybettiğini" belirtti.

Massad, "Kurumdan ayrıldığımdan beri herhangi bir kural önerisi hakkında yorumda bulunmamış olsam da, kurumun misyonunu ve kendi yetkisinin sınırlarını gözden kaçırdığını düşündüğüm için burada yorum yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Amerikan yerli kabileleri, geleneksel kumarhaneler ve 20 eyaletteki yerel yetkililer, tahmin piyasalarında yapılan spor bahislerini yasadışı kumar olarak nitelendiriyor ve bu bahislerin yerel yetkililerin kontrolü altında olması gerektiğini savunuyor. Nevada ve Michigan gibi bölgelerde spor tahmin piyasaları engellenmiş durumda.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu, nihai bir teklif yayınlamak için herhangi bir zaman çizelgesi belirlemese de gelen yorumları dikkate aldığını bildirdi.

TRUMP'IN OPERATÖRÜNDEN BAHİS SKANDALI

CFTC'nin tahmin piyasalarını düzenleme kararı, Donald Trump'ın teleprompter operatörünün karıştığı bahis skandalından haftalar sonra meydana geldi.

Trump'ın ilk başkanlık kampanyasından bu yana teleprompter operatörlüğünü üstlenen ve konuşma metinlerine erken erişimi olan Gabriel Perez'in, Kalshi platformu üzerinden ABD Başkanının konuşmalarında hangi ifadelerin kullanılacağına veya hangi konulara değinileceğine dair bahis oynatması gündem olmuştu.

2016 yılından beri operatörlük görevinde bulunan Perez, başkanın konuşmaları hakkında edindiği gizli bilgileri kullanarak 100 bin dolardan fazla para kazanmıştı. Bunun üzerine Kalshi, operatörün şüpheli faaliyetlerini tespit etmesinin ardından CFTC'ye ihbarda bulunmuş, suçları ortaya çıkan Perez ise ücretsiz idari izne çıkarılmıştı.