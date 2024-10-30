Kenevir üretimine sınırlı kota

İlaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği için toplam kota belirlendi.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin karara göre, bu kapsamda kenevir yetiştiriciliği için ülke toplam kotası 5 bin metrekare alanda yıllık 120 bin kök bitki olarak tespit edildi.



Üniversiteler, Tarım ve Orman Bakanlığı araştırma enstitüleri, araştırma izni bulunan kuruluşlar, bilimsel araştırmalar ve Ar-Ge çalışmalarında kota şartı aranmayacak.



Kotanın dağıtımında Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olacak.