Kent Lokantaları kapandı mı? İddialara ilişkin açıklama

Bazı basın yayın organlarında yer alan “Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı” iddiasına ilişkin açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir. Şişli’deki kent lokantaları dahil tüm belediye faaliyetleri, kamunun üstün yararının gözetilmesi çerçevesinde devam etmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı” iddiası doğru değildir. Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir. Şişli’deki kent… pic.twitter.com/m4e9J0A1mp

İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK, HİZMETE BAŞLAYACAK



Şişli Belediyesi'nden de kent lokantalarına ilişkin bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Şişli'deki üç kent lokantasının tedarik ihtiyaçları tamamlandıktan sonra hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.



Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Şişli Belediye Başkanvekili Cevdet Ertürkmen'in Şişli'deki kent lokantalarının kapatılmasıyla ilgili bir talimatı kesinlikle bulunmamaktadır.

Şişli'de ikisi sabit biri gezici olmak üzere toplam üç kent lokantası mevcuttur. Bu kent lokantaları 19 Mart'tan itibaren tedarik süreçleri bitirildiği için kapatılmış durumdaydı.



Şişli Belediye Başkanvekili Cevdet Ertürkmen göreve başladığı 24 Mart itibariyle kent lokantalarının yeniden açılması talimatını vermiş bulunmaktadır.

Her üç kent lokantası tedarik ihtiyaçları tamamlandıktan sonra Şişlililere hizmet vermeye devam edecektir. Kent lokantalarının orta vadede sayısının artırılması planlanmaktadır.



Halkımızın, kent lokantaları kapatıldı şekilde yapılan operasyon haberciliğine itibar etmemesini önemle rica ediyoruz."