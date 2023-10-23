Kentsel dönüşüme hibe verilecek mi? “Yarısı Bizden” kampanyası “Kentsel Dönüşüm” yasasında kendine yer buldu

İstanbul’da geçen nisan ayında kentsel dönüşüm için “yarısı bizden” kampanyası başlatıldı.

900 bin liraya kadar hibe, 900 bin liraya kadar da kredi verileceği duyuruldu.

Faiz oranı yüzde 0,79, vade 10 yıl olarak belirlendi.



Kampanyaya 1 milyondan fazla daire için başvuru yapıldı.

“YARISI BİZDEN” KAMPANYASI “KENTSEL DÖNÜŞÜM” YASASINA GİRDİ



Başvuru yapanlar, sürecin nasıl ilerleyeceğini beklerken, “Yarısı Bizden” kampanyası, “Kensel Dönüşüm” yasasında kendine yer buldu.



Sektör uzmanlarına göre, bu hafta Meclis’te görüşülecek yasa ile kampanya yasal güvence altına alınacak.

MÜTEAHHİTLER TUTARIN ARTMASINI İSTİYOR



Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, yasanın içeriğinde bürokratik engelleri ve mahkeme süreçlerini kısaltıcı maddeler olduğunu söyledi.



Planlarla ilgili eksiklikler olduğunu anlatan Şişik, “Emekleyerek gidiyoruz ama olumlu karşılıyoruz. Eksik gördüğümüz noktalarda gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gerek bakanlığı çözüm önerileri iletiyoruz.” diye konuştu.



Müteahhitler ayrıca aradan geçen 5 ayda konut yapım maliyetinin arttığını ifade ediyor. “Yarısı bizden” kampanyasında tutarların artırılmasını talep ediyorlar.