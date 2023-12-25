Kentsel dönüşüme işçi engeli | Müteahhitler çalıştıracak eleman bulmakta zorlanıyor

Kentsel Dönüşüm'de Yarısı Bizden Kampanyası'nda ayrıntıları Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.



Her bağımsız bölüme 1,5 milyon TL destek sağlanacak ve 700 bin lira hibe, 700 bin lira uygun maliyetli kredi verilecek.



100 bin lira tahliye desteği sağlanacağı kampanyada kerdiler 10 yıl vadede geri ödenecek.



Kredilerin ödemesinin evlerin tamamlanmasından sonra başlanacağı duyurulan kampanyada kredilerin ilk yılında faiz ödenmeyecek.



Müteahhitler ise en büyük sorunlarının işçi bulamamak olduğunu dile getiriyor.

"2 BİN LİRA YEVMİYE"

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu, inşaat sektörünün önünü tıkayan yerlerden birinin de kalifiyeli eleman bulamamak olduğunun altını çizdi.

Erkurtoğlu, çoğu işçinin deprem bölgesinde olduğunu dile getirerek "Diğerleri ise yurtdışında tercih ediyorlar. Biz şu anda kalifiye elemanı bulmayı bırakın işçi bulmakta zorluk çekiyoruz." dedi.



Erkurtoğlu, "İşçiler günlük 2 bin TL yevmiye istiyor. Bir doktorun 50-60 bin lira maaş aldığı ülkemizde kepçe vinç operatörü 150 bin lira maaşlarla çalışmakta. İnşaata ciddi bir maliyet getirmektedir." diye konuştu.