Kentsel dönüşümü hızlandırmaya yönelik yeni adımlar

"Türkiye deprem ülkesi, tek çaresi kentsel dönüşüm. Oturduğumuz konutu sağlıklı ve güvenli hale getirmekten başka çaremiz yok."



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası Sonuç Bildirgesini açıkladı.



110 uzmanın katıldığı şurada, başta İstanbul olmak üzere, süreci hızlandırmaya yönelik kararlar alındı.



Kat maliklerinin anlaşma oranının düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Özhaseki, "Akademisyen ve uzmanların ortak kanaati şudur ki, kentsel dönüşüm için işe başlanırsa yüzde 50 artı 1 ile yol alalım derler. Sadece yıkım safhasında değil, inşaatın yapım ve ruhsat aşamasında yüzde 50 artı 1 yeterli olsun derler. Eskiden yüzde 100 ve üçte iki aranırdı, ruhsat alınırken yüzde 100 alınırdı. İş senelerce tıkanırdı, vatandaş da mağdur olurdu." değerlendirmesinde bulundu.



15-17 Eylül tarihlerinde toplanan şurada, kentsel dönüşüm sürecini uzatan Tebligat Kanunu da masaya yatırıldı.



Kentsel Dönüşüm Başkanlığı geliyor Haberi Görüntüle Özhaeski, "Vatandaşlar tebligat almak istemiyorsa yapamıyordunuz. Yurt dışındaysa vatandaş bunu 5 seneye uzatabiliyordu. Tebligatın eski usul değil e-Devlet üzerinde yapılması yeterli olacak artık." dedi.



Şurada kalınan kararlar arasında, kentsel dönüşümdeki anlaşmazlıkları çözmek için arabuluculuk sisteminin devreye alınması, Sadece kentsel dönüşüm davalarına bakan ihtisas mahkemelerinin kurulması da var.



Başta köy evlerinde kullanılmak üzere çelik yapıların yaygınlaştırılması da alınan kararlar arasında.



Bakan Özhaseki, İstanbul'da başta acil dönüşmesi gereken 600 bini konut, riskli 1 milyon 500 bin bağımsız bölümü 5 yıl içerisinde dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.



Hazırlanan yasal düzenlemede, şura kararlarına da yer verdiklerini paylaştı.