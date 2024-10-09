Kestane hasadı başladı

İlçede 1161 rakımlı Kemer Mahallesi'nde yıllık ortalama 5-6 bin ton üretilen kestane, iç pazarın yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.



Mahallenin ana geçim kaynağı olan kestanede erkenci olan kara aşı cinsindeki ürünleri toplamak üzere bahçelere çıkan üreticiler, zorlu bir hasat mesaisi geçiriyor.



Yüksek ağaçlara tırmanan işçilerin sırıklarla düşürdüğü kestane kozalakları, çuvallanarak meyvelerinin ayrılması için kuyulara gömülüyor.

2,5 AY SÜRECEK



Mahallede kara aşının ardından sarı aşı (şekerci) ve bellombol (tahta) cinsleriyle devam edecek hasat süreci yaklaşık 2,5 ay sürecek.



Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, bölgede yetiştirilen kestanenin tadı ve boyutlarıyla tercih nedeni olduğunu, son dönemde markalaşma yolunda adımlar atıldığını ifade etti.



"Bu sene kestanemizin kalitesi de verimi de yüksek." diyen Kocaağa, fiyatların da beklenen seviyede olmasını ve üreticinin kazançlı bir yıl geçirmesini temenni ettiğini kaydetti.