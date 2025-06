Kıdem tazminatı yükseliyor... Evlenenler, askere gidecekler, işten ayrılacaklar dikkat

Temmuz ayı enflasyon verisi açıklandığında kıdem tazminatı tavanı da yükselmiş olacak. Memur maaşlarına gelecek zam oranı kadar kıdem tazminatı artış gösterecek. 5 aylık enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 14 seviyesinde. Haziran ayı verilerinin gelmesiyle birlikte yüzde 15'in üzerinde memur ve memur emeklisine maaş zammı yapılacağı tahmin ediliyor.



ŞU AN KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?



4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olanların kıdem tazminatı tavanı her yıl için 46 bin 655 lira 43 kuruş olarak uygulanıyor.



Başka bir deyişle maaşınızın brütü 100 bin lira da olsa her yıl için alacağınız kıdem tazminatı tavanı 46 bin 655 lira 43 kuruşu geçemiyor.



Kabaca hesaplamak gerekirse 10 yıl çalışırsanız ve işten çıkarılırsanız alacağınız kıdem tazminatı 466 bin 554 lira 30 kuruş olacak.



ZAMLA BİRLİKTE KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE OLUR?



Kıdem tazminatı tavanı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından genelgeyle duyuruluyor. Tahmini olarak yüzde 15 memur maaş zammı olduğunu düşünürsek kıdem tazminatı tavanı 46 bin 655 lira 43 kuruştan 53 bin 653 lira 75 kuruşa yükselmiş olacak.



Başka bir deyişle çalışılan her yıl için 7 bin lira civarında ekstra kıdem tazminatı elde edilmiş olacak.



İŞTEN AYRILACAKLAR TEMMUZ'U BEKLESİN



İşten kıdem tazminatını alarak ayrılmak isteyenler Temmuz ayını bekleyerek istifa etmeleri daha doğru bir karar olacak. Böylece çalıştıkları her yıl için ekstradan 7 bin lira fazla kıdem tazminatı elde etmiş olacaklar.



EVLENENLER, ASKERE GİDECEKLER DİKKAT



Evlenen ve askere gidenlere kıdem tazminatları ödeniyor. Bundan dolayı istifa etmeden önce Temmuz ayını göz önüne alarak istifa edilmesi halinde daha yüksek kıdem tazminatına hak kazanılacak.



Evlenen kadınlar, evlenme tarihinden itibaren bir yıl içinde istifa etse de kıdem tazminatına hak kazanıyor.



EMEKLİ OLMADAN DA KIDEM TAZMİNATI ALABİLİRSİNİZ



Kıdem tazminatı almak için işverenin işten çıkarmasını beklemeniz gerekmiyor. İşe giriş tarihi, prim gün sayısı ve çalışma yılı gibi bazı şartları tamamladığınızda kıdem tazminatınızı işverenden talep edebiliyorsunuz.



İlk kez sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999’dan önce olanlar 15 çalışma yılını doldurup, 3 bin 600 prim gün sayısını tamamladıklarından kendi talepleriyle kıdem tazminatını alıp işten ayrılabilirler.



İlk sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında olanlar, 25 yıl çalışıp 4 bin 500 prim günü doldurduklarında kıdem tazminatı alabilirler ya da çalışma yılına bakılmaksızın 7 bin prim günü doldurduklarında kıdem tazminatı alıp işten ayrılabiliyorlar.



İlk sigortalı olduğu tarih 30 Nisan 2008 ile 31 Aralık 2008 arasında olanlar 4 bin 600 prim günü doldurduklarında kendi istekleri ile işten ayrılıp tazminata hak kazanıyorlar.



2009-2015 ARASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR DA YARARLANIYOR



İlk SGK'lı olduğu tarih 1 Ocak 2009 ile 31 Aralık 2015 arasında olanlar da her yıl için 100 prim gün eklenmek kaydıyla 4600 ile 5300 arasında prim günü doldurduklarında kıdem tazminatına hak kazanıyorlar. Başka bir deyişle ilk sigortalı olduğu tarih 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 arasında olanlar 4900 gün ile tazminat alabilirler. Ya da ilk sigortalı olduğu tarih 1 Ocak 2015-31 Aralık 2015 tarihi arasında olanlar 5200 prim gününü tamamladıklarında kıdem tazminatı alarak işten ayrılabilir.



2016 VE SONRASINDA İŞE GİRENLER İÇİN TEK ŞART PRİM GÜN SAYISI



İlk SGK'lı olduğu tarih 1 Ocak 2016 sonrası olanlar ise 5400 prim günü doldurduklarında kendi istekleri ile ayrılarak kıdem tazminatı alabilecekler. Bu da aralıksız olarak 15 yıl çalışmalarını gerektiriyor.



TEKRAR TEKRAR ALABİLİRSİNİZ



Kıdem tazminatınızı yukarıda belirtilen süreler ve prim günleri doldurulduktan sonra alabiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse A şirketinde son 10 yıldır çalışıyorsunuz ve kıdem tazminatını hak edecek şartları tamamladınız. İş yerinizde 10 yıllık tazminatınızı alarak ayrılabilirsiniz. Sonrasında B şirketinde işe girip 5 yıl çalıştıysanız oradan da 5 yıllık kıdem tazminatını talep ederek ayrılabilirsiniz.



KIDEM TAZMİNATI YAZISI ALINMASI GEREKİYOR



Kıdem tazminatını almak için SGK'ya giderek başvuru yapılıp "Kıdem Tazminatı Esas Yazısı" alınması gerekiyor. Bu yazı işverene verildikten sonra kıdem tazminatının ödenmesi gerekiyor.