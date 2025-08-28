Kilis'te kırmızı biber heyecanı

Türkiye'nin önemli kırmızı biber üretim merkezlerinden Kilis'te biber hasadı ve kurutma işlemleri başladı.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, kentte 53 bin dekar alanda biber yetiştiriliyor.



Bu biberlerin yüzde 60'ı salçalık olarak değerlendirilirken, geri kalan kısmı kuru dolmalık ve baharat olarak işleniyor.



Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyünde üretim yapan Mikail Duman, AA muhabirine, biberleri toplayıp kuruttuktan sonra piyasaya sürdüklerini ifade etti.



Duman, 20 dönümden yaklaşık 5 ton toz biber rekoltesi beklediğini vurgulayarak, "Hasadımız başladı. Bu yıl rekolte, iklim şartları ve havaların sıcak olmasından dolayı düşük. Ama genel anlamda rekolteden memnunuz. Biberlerimizi toplayıp sahalarda kuruttuktan sonra satışa hazır hale getiriyoruz. Biberleri tüm illere gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.



İşçilerden Hatice Baltacı ise sıcak havaya rağmen ekmek parası için çalışmak zorunda olduklarını belirterek, sabah erken saatlerde başlayan mesailerinin öğle saatlerine kadar sürdüğünü kaydetti.