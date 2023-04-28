Kira artışına karşı formüller

Yüksek konut kiraları Türkiye'de olduğu gibi dünyanın bazı ülkelerinde de gündemde. Artışın önüne geçmek içinse farklı yöntemler devreye alınıyor.
İspanya ilk kez konut kiralarına hem üst sınır hem vergi artışı getiriyor.
Kira artışına 2023'te yüzde 2, 2024'te yüzde 3 tavan uygulanacak.
İki yıldan uzun süre boş kalan evlerin emlak vergileri de yüzde 150'ye varan oranda artırılacak.
Uzmanlara göre bu model Türkiye'de de uygulanabilir.
İspanya bu kuralı uygulayan ilk ülke değil.
Daha önce Birleşik Krallık ve Hollanda'da da benzer uygulamalara gidilmişti.
Uzmanlar, bu iki ülkede yatırım amaçlı konut alımının zorlaştırıldığını söylüyor.
İlk konuttan sonra alınan konutlar için fazladan vergi ödendiği belirtiliyor.
Türkiye'de hayata geçirilebilecek bir model daha var. Hindistan'da uygulanan yöntem daha çok devlet destekli üretime dayalı.