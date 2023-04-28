Kira artışına karşı formüller

Uzmanlara göre bu model Türkiye'de de uygulanabilir.



İspanya bu kuralı uygulayan ilk ülke değil.



Daha önce Birleşik Krallık ve Hollanda'da da benzer uygulamalara gidilmişti.



Uzmanlar, bu iki ülkede yatırım amaçlı konut alımının zorlaştırıldığını söylüyor.



İlk konuttan sonra alınan konutlar için fazladan vergi ödendiği belirtiliyor.



Türkiye'de hayata geçirilebilecek bir model daha var. Hindistan'da uygulanan yöntem daha çok devlet destekli üretime dayalı.