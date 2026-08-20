Kira artışında rekor kırdılar. İstanbul ilk 5'te değil
20.08.2026 11:12
Son Güncelleme: 20.08.2026 11:13
Temmuz 2026 dönemine ait Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) yayımlandı.
Türkiye genelinde kiralar son bir yılda yüzde 32 artarken en yüksek artış Doğu Karadeniz'deki illerde kaydedildi.
Kiralardaki artış hızı yavaşlasa da vatandaşlar hala yüksek kira fiyatlarından şikayetçi.
Merkez Bankası verilerine göre, yeni kiracı kira endeksi temmuzda yıllık yüzde 32,4 artış gösterdi.
Konut kirasında en yüksek artış Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaşandı.
YÜZDE 35'LİK ARTIŞ
Kiraların en fazla arttığı iller ise Karadeniz'de yer aldı.
Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon'u kapsayan Doğu Karadeniz'de yüzde 35'lik yükseliş kaydedildi. Onları yüzde 32,4 ile İstanbul takip etti.
Üçüncü sırada yüzde 30,5 ile Bingöl, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş var.
EN DÜŞÜK ARTIŞ BALIKESİR VE ÇANAKKALE'DE
En düşük kira artışının yaşandığı iller ise Balıkesir ve Çanakkale oldu. Bu iki kentte kiralar yüzde 18,8 artarak enflasyonun oldukça altında kaldı.
Konya ve Karaman yüzde 20,9 ile en düşük artışta ikinci, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ yüzde 22,6 ile üçüncü oldu.
3 BÜYÜK KENTTE SON DURUM
Merkez Bankası'nın yayımladığı rapora göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de farklı tablo ortaya çıktı.
İstanbul'da aylık bazda yüzde 1,7 artış kaydedilirken yıllık bazda kiralar yüzde 32,4 yükseldi.
Ankara'da aylık bazda yüzde 2,2’lik artışla en yüksek aylık ivme yaşanırken kentte yıllık artış ise yüzde 28,6 seviyesinde oldu.
İzmir'de ise durum farklı gerçekleşti. Kentte aylık bazda yüzde 1,8 gerileme kaydedilirken yıllık artış ise yüzde 26,3 olarak açıklandı.