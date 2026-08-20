Kira artışında rekor kırdılar. İstanbul ilk 5'te değil

EN DÜŞÜK ARTIŞ BALIKESİR VE ÇANAKKALE'DE

En düşük kira artışının yaşandığı iller ise Balıkesir ve Çanakkale oldu. Bu iki kentte kiralar yüzde 18,8 artarak enflasyonun oldukça altında kaldı.

Konya ve Karaman yüzde 20,9 ile en düşük artışta ikinci, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ yüzde 22,6 ile üçüncü oldu.

3 BÜYÜK KENTTE SON DURUM

Merkez Bankası 'nın yayımladığı rapora göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de farklı tablo ortaya çıktı.

İstanbul'da aylık bazda yüzde 1,7 artış kaydedilirken yıllık bazda kiralar yüzde 32,4 yükseldi.

Ankara'da aylık bazda yüzde 2,2’lik artışla en yüksek aylık ivme yaşanırken kentte yıllık artış ise yüzde 28,6 seviyesinde oldu.

İzmir'de ise durum farklı gerçekleşti. Kentte aylık bazda yüzde 1,8 gerileme kaydedilirken yıllık artış ise yüzde 26,3 olarak açıklandı.