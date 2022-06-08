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Kira düzenlemesi ne zaman çıkacak?(Yeni kira düzenlemesi nedir, artış oranı nasıl olacak ve hesaplanacak?)

Bir süredir kiralardaki fahiş arttırıma tedbirler gündemde yer alırken konuyla ilgili düğmeye basıldı. Fahiş kira artışlarını önlemek için sabit bir oran belirlenmesi üzerinde çalışılıyor. Peki, yeni kira düzenlemesi nedir, kira artış oranı nasıl olacak ve hesaplanacak? İşte ayrıntılar...

Haberler - ntv.com.tr 08.06.2022 - 11:09

Kira düzenlemesi ne zaman çıkacak?(Yeni kira düzenlemesi nedir, artış oranı nasıl olacak ve hesaplanacak?)

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Son dönemde üzerinde çalışılan önemli konulardan olan kira düzenlemesi binlerce ev sahibi ve kiracı tarafından bekleniyor.

artışına sabit bir oran getirileceği duyurulmuştu. 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira düzenlemesi hakkında konuştu. Bozdağ, 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyeceğini açıkladı.

ARTIŞ YÜZDE 25'İ AŞAMAYACAK

Bozdağ, 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyeceğini söyledi. Bunun üzerindeki artışlar geçerli olmayacak.

DÜZENLEME NE KADAR GEÇERLİ OLACAK?

Borçlar Kanunu'nda yapılacak geçiçi düzenleme 1 yıllık süreyi kapsayacak.

Düzenlemenin kısa sürede tamamlanarak kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Sonrasında kiracılar ve kiralayanlar arasında yeni çatışmaların çıkması durumunda bunun daha hızlı çözülmesi için arabulucu formülünün devreye gireceği bir yeni adım atılacak. Kira ihtilafları mahkeme yerine arabulucu eli ile çözülecek.

VİDEO: KİRA ARTIŞLŞARI ÖZEL OKULLARI DA VURDU 

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