Kira geliri beyannamesinde süreç bugün başladı. 10 soruda kira geliri beyannamesi

Kişilerin sahip olduğu konut, iş yeri, arsa, arazi, motorlu araç ve hakların kiraya verilmesi sonucu elde edilen gelirlerin beyannamesinin bildirim süreci bugün başladı. 2025 yılında elde edilen malların bildirilmesi önem taşıyor.

KİMLER BEYANNAME VERMEK ZORUNDA?

2025'te konuttan yıllık 47 bin lira, iş yerinden 330 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri, gelir vergisi ödeyecek.

BEYANNAME VERME SÜRESİ NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Kira geliri beyannamesi kapsamında şartları kapsayan vatandaşlar beyannamelerini 31 Mart'a kadar verebilecek.

KİRA BEYANNAMESİ NASIL DOLDURULUR?

Gayrimenkul sahipleri, "gib.gov.tr" internet adresindeki "Hazır Beyanname Sistemi " üzerinden beyanname işlemlerini yapabilecek, Dijital Vergi Dairesi'nden de hazır beyana ulaşılabilecek. Ayrıca, vergi dairelerinden de beyanname verilebilecek.

GEÇMİŞ VEYA GELCEK YILLAR İÇİN BEYANNAME NE ZAMAN VERİLECEK?

Geçmiş yıllara ait tahsil edilen kira bedelleri, tahsil edilen yılın hasılatı sayılacak. Gelecek yıllara ait olup, peşin olarak tahsil edilen kira bedelleri, ödemenin yapıldığı yılın değil, ilgili olduğu yılın geliri olacak. Buna göre beyan edilecek.

KİRA GELİRİNDEKİ İSTİSNADAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, yıllık 47 bin liranın üzerinde konut kira geliri elde edenler, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayrisafi tutarları toplamı 2025 için belirlenen 1 milyon 200 bin lirayı aşanlar, kira gelirini süresinde beyan etmeyen veya eksik beyan edenler, istisnadan yararlanamayacak.

YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIN SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, dar mükellef kapsamında vergilendiriliyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve yabancı kimlik numarasına sahip kişiler, dış temsilcilikten e-Devlet şifresi alabilecek. Ayrıca, beyannameyi Hazır Beyan Mobil Uygulaması aracılığıyla da cep telefonlarından gönderebilecek.

MESKENDE ORTAK BULUNMASI DURUMUNDA BEYANNAME NASIL VERİLİR?

Kişilerden her birinin kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan etmesi gerekiyor.

BEYANNAME VERİLMEZSE CEZAİ İŞLEM VAR MI?

Verilmesi zorunlu beyannamelerin süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda verginin bir katı tutarında vergi cezası uygulanacak.

ÖDEMELERDE TAKSİTLENDİRME MÜMKÜN MÜ?

Tahakkuk eden vergilerin birinci taksiti, damga vergisiyle birlikte 31 Mart'a, ikinci taksiti de 31 Temmuz'a kadar ödenebilecek.

VERGİ NASIL ÖDENECEK?

Ödemeler dijital vergi dairesinden veya GİB mobil uygulaması üzerinden anlaşmalı bankaların banka-kredi kartı, banka hesabından havale yoluyla, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebilecek.