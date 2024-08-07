Kira kontratlarında yeni dönem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde "Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Toplantısı"nda konuştu.



Yılmaz, toplantının ana gündemini e-Devlet Kapısı ilerleme durumu, uluslararası endekslerdeki durumu ve planlanan yeni çalışmalar oluşturduğunu belirtti.



e-Devlet Kapısı’nın 1 Ağustos 2024 itibarıyla 66 milyonu aşan kullanıcı sayısına ulaştığını ifade eden Yılmaz, Türkiye’de 15 yaş üstü nüfusun yüzde 96’sının e-Devlet kullandığını bildirdi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kira kontratlarının yıl sonuna kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabileceğini söyledi.



e-Devlet Kapısı'nda yeni tasarlanan hizmetlere ilişkin bilgi veren Yılmaz, şunları kaydetti:



"Son dönemde uygulamaya koyduğumuz hizmetlerden biri müze kart entegrasyonu oldu. Artık cep telefonunuzda bir kare kodla müzelerdeki turnikeleri geçebiliyorsunuz, girebiliyorsunuz müzelere. Kısa süre içinde 390 bin mobil müze kart dağıtılmış durumda.



Mobil kaza tutanağını da 20 Mayıs'ta hayata geçirdik. Şimdiden 59 bin kişi bu hizmetten faydalandı. e-Devlet Kapısı kullanıcıları kira kontratlarını yıl sonuna kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler. Bu da gündemimizde olan önemli bir hizmet. Özel sigortaların başlığı altında bütünleşik hizmetlerin kademeli bir şekilde geliştirilmesi ile tüm sigorta poliçeleri bilgilerine tek nokta üzerinden erişim sağlayabilecek ve işlemler gerçekleştirilebilecek. Bu da önemli bir hizmet olarak gündemimizde ve kısa vadede gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."



Yılmaz, mobil cüzdan uygulamasını da devreye aldıklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:



"Artık internete bağlanmadan offline olarak da cep telefonunuzdaki bir uygulamayla verilerinizi kamu hizmetlerinde kullanma imkanına vatandaşlarımız sahip olacak. İnternetin olmadığı ortamda da dijital cüzdanlarına aktardıkları verilerle kamu hizmetlerinden yararlanma imkanına sahip olacaklar.



Yakın dönemde yürütülen çalışmalardan biri de belediye hizmetlerinin kategorize edilmesi ve yaygınlaştırılması olmuştur. Bugün e-Devlet Kapısı'nda 12 kategori altında mahalle idarelerinin hizmetleri sunulmaktadır. e-Devlet Kapısı'nda 494 belediyeye ait 3 bin 981 dijital hizmet halkımıza sunulmaktadır. Ayrıca aynı anlayışla yüksek üretim kurumlarında da kategorizasyon yapıyoruz."

