Kira öderken sık yapılan hata. Tahliyeye götürebilir

Kira ödemelerinde sıklıkla yapılan hatalar kiracıyı mağdur edebilir. Kira bedelinin kiraya veren dışında bir kişinin hesabına yatırılması, borcu ortadan kaldırmıyor.



KİRACININ TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nce alınan karara göre kiracının ev sahibinin eşine yaptığı ödemeler geçersiz sayıldı. Mahkeme kararında, kira borcunun halen devam ettiği vurgulandı. Bu gerekçeyle kiracının tahliyesine hükmedildi.



Üstelik karar bununla da sınırlı kalmadı. Kiracı, haksız itiraz nedeniyle icra inkar tazminatı ödemek zorunda kaldı.



HUKUKEN “ÖDENMEMİŞ" SAYILABİLİR

Hukukçulara göre, kiracıların kendilerini güvence altına alabilmeleri için ödeme yapılacak kişinin mutlaka sözleşmede yer alması veya yazılı bir yetkilendirme belgesinin bulunması gerekiyor.

Aksi durumda, kira düzenli olarak ödense bile, hukuken “ödenmemiş” sayılabiliyor. Bu da tahliye, faiz ve tazminat gibi ağır sonuçları beraberinde getiriyor.