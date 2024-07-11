Kira sözleşmesi nasıl hazırlanır? "Yıllık zam oranı yazılmalı"

Sözlü değil yazılı hazırlamalı, kira dönemi ve tarihi belirtilmeli, evin durumu ve demirbaşlar yazılmalı.

Bu maddelerin kira sözleşmesinde olması, olası bir kiracı ev sahibi tartışmalarının önüne geçilmesi için çok önemli.

Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, "Kira yazılı olursa ve yazılı olan kira sözleşmesi kapsamında hem kiracı gidip kendi temel hizmetlerini; elektrik, su, doğal gaz gibi açabilirse yine yıllık artışı da kanuni olarak yaptığı takdirde kiracı temel sorumluluğunu yerine getirecektir." derken uyarılarına şunları ekledi:

"Sözleşmelerinde kira dönemi ve tarihlerinin belirlenmiş olmasını önemsiyoruz. Çünkü hangi dönemler içerisinde kiralandığı, ne kadar yıl için kiralandığı ve kira ödeme döneminin ne olduğu yazılmalı. Şimdi üçüncü önemli konu imzayı kimin atacağı meselesi. Şimdi kira sözleşmelerimizde bir aile konutu olarak kiralanıyorsa aile konutu kiralamasında eşlerden herhangi birisinin imzalaması sözleşme yeterli."