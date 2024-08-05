Kira zam oranı belli oldu

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte ağustos ayı kira artış oranı da netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23 artış kaydetti. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 61,78'e geriledi.

Kira zam tavanı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirleniyor.



TÜFE, temmuz ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 olarak gerçekleşti.

Buna göre kontrat süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahipleri, kiraları için en fazla yüzde 65,93 oranında zam yapılabilecek.

Böylece 10 bin liralık bir konut veya iş yerinin kira bedeli en fazla 16 bin 593 lira olabilecek. 20 bin lira ödenen konutun kirası ise en yüksek 33 bin 186 lira olabilecek.



Kira artışında yüzde 25 zam sınırı temmuz ayı itibarıyla sona ermişti. Geçen ay kira zam tavanı yüzde 65,07 olarak gerçekleşmişti.

