Kira zamlarında yüzde 25 sınırı kalktı, yüzde 60'a kadar zam yapılabilecek

Kira artışında yüzde 25'lik sınır sona erdi.

Son 2 yıldır kira kontratı yenileme dönemlerinde yüzde 25 zam sınırı uygulanıyordu.

Uygulamanın sona ermesiyle birlikte kiralarda yeniden tüketici enflasyonu (TÜFE) belirleyici olacak. Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirlenecek.

"ORTA YOL BULUNMASI GEREKİYOR"

Bu oranın haziran ayında yüzde 60 civarında olduğunu aktaran Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, mülk sahipleri ve kiracıların sorun yaşamaması için orta yolu bulmaları gerektiğini belirterek devam etti:

"Rusya - Ukrayna Savaşı, pandemi süreci, deprem derken kira oranları hat safhada yükseldi. Devletimiz de buna düzenleme yaparak yüzde 25 sınırı getirdi. Bu da eski kiracı, yeni kiracı arasında ve mülk sahipleri arasında bir sıkıntı oluşturdu. Geçmişten oturan kiracılarda fazla artış olmayınca mülk sahipleri buna rıza göstermedi. Yeni kiraya tutanlar arasında da fiyat farkı olunca vatandaşlar arasında sıkıntılar oluştu. Bu da ister istemez dava dosyalarını kabartarak gitti."

Hem mülk sahiplerinin hem de kiracıların sıkıntıya girdiğini belirten Atasoy, "Bundan sonraki dönemde zaten geçmiş dönemde de TEFE - TÜFE ortalaması alınıyordu, vatandaşta bir alışmışlık vardı. Bir şekilde orta yol buluyorlardı. Bundan sonrasında da böyle bir anlaşma yoluna gidecekler. Bir sıkıntı yaşanacağı kanaatinde değiliz. İnşallah mülk sahipleri kira oranlarını fazla yükseltmemeye, kiracılar da orta yolu bulmaya çalışır" diye konuştu.