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Kiracısı olan evin satışı zorlaştı, ilanlara "Boş daire" vurgusu

Ev satın almak isteyenler son dönemde yeni bir kriteri daha göz önünde bulunduruyor. Artık, evin içinde kiracı olmaması öncelik haline gelmeye başladı. Çünkü eski kiracıların ödedikleri kira enflasyonla birlikte düşük kalıyor, kiracıların tahliyesi de yıllar sürüyor. Tam da bu yüzden internetteki satılık ilanlarında 'boş daire' vurgusu yapılıyor.

Kiracısı olan evin satışı zorlaştı, ilanlara "Boş daire" vurgusu

İnternetteki satılık ilanlarda "Boş daire" vurgusu yapılmaya başladı. Bu ifade büyük harflerle, en üste yazıyorlar çünkü ev almak isteyenler, ilk bunu soruyor.

Ev sahipleri ile kiracılar arasında büyüyen sorunlar, satışlarını da etkiledi. Ev almak isteyen birçok kişi, kiracıyı çıkaramama korkusundan dolayı, boş olan daireleri tercih etmeye başladı.

"EVİN BOŞ OLMASI TERCİH EDİLİYOR"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, "Eski kiracıların ödediği kira bedeli düşük kaldı. Bu durum alcıya cazip gelmiyor. Artık evin boş olması tercih ediliyor." açıklamasında bulundu. 

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DURUMDAN İLANLAR DA ETKİLENDİ

Kiracısız satılık ev talebi internet ilanlarını da etkiledi. Artık ilanlarda emlakçıların ilk belirttiği kriter, dairenin kiracısız olması.

Emlakçı Fatih Gök, kiracılı bir ev satmanın artık mümkün olmadığını söyleyerek "Kiracılar artık zorluk çıkartıyor. Ev sahibi olacak kişi de kiracılar uğraşmak istemiyor. Bu yüzden de ilk sorusu 'İçinde kiracı var mı?' oluyor." dedi.

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