Kiracısı olan evin satışı zorlaştı, ilanlara "Boş daire" vurgusu

İnternetteki satılık ilanlarda "Boş daire" vurgusu yapılmaya başladı. Bu ifade büyük harflerle, en üste yazıyorlar çünkü ev almak isteyenler, ilk bunu soruyor.



Ev sahipleri ile kiracılar arasında büyüyen sorunlar, konut satışlarını da etkiledi. Ev almak isteyen birçok kişi, kiracıyı çıkaramama korkusundan dolayı, boş olan daireleri tercih etmeye başladı.



"EVİN BOŞ OLMASI TERCİH EDİLİYOR"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, "Eski kiracıların ödediği kira bedeli düşük kaldı. Bu durum alcıya cazip gelmiyor. Artık evin boş olması tercih ediliyor." açıklamasında bulundu.