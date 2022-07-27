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Kiracıya 'yer göstermeme' davası

Kiralarda yükseliş devam edince, sorunlar da boyut değiştiriyor. Ev sahibi ile kiracı arasında bu kez 'yer gösterme' anlaşmazlığı mahkemeye taşınıyor. Sektör uzmanları bu davalarla ilk kez karşılaştıklarını söylüyor.

Haberler - NTV Haber 27.07.2022 - 15:45

Kiracıya 'yer göstermeme' davası

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Kira sözleşmesinde nelere dikkat edilmeli?

Kira sözleşmesinde nelere dikkat edilmeli?

Enflasyondaki yükseliş kiracılarla ev sahiplerini karşı karşıya getirmeye devam ediyor.

Artan kiralar, ev sahipleri ile kiracılar arasında yeni bir sorun doğurdu.

Kiracısı ile anlaşamayan bazı ev sahipleri evini satmaya karar veriyor. Ancak bu durum kiracıların tepkisini çekiyor.

İSTEBKoop Başkanı Ulvi Özcan, yer göstermeye kiracı izin vermeyince mahkemelik olunduğunu belirterek, "Mahkeme de dosya üzerinden karar vermiyor. Bir yargılama süreci başlıyor" dedi.

Sektör yetkilileri yüksek fiyattan evini kiraya veren ev sahiplerinin birçoğunun kirayı düzenli almakta zorlandığını belirtiyor.

Öte yandan artan kira davaları nedeniyle mahkemelerde yoğunluk yaşandığı belirtiliyor.

KİRAYA ÜST SINIR GETİRİLMİŞTİ

Enflasyondaki artış nedeniyle Temmuz 2023'e kadar kira artışlarında yüzde 25 üst sınırı getirilmişti.

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