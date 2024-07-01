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Kirada yüzde 25 sınırı yarın kalkıyor

Kiralarda 2 yıldır uygulanan yüzde 25 zam sınırı uygulaması sona erdi.  Bugünden itibaren kiralar eskiden olduğu gibi 12 aylık enflasyon rakamı üzerinden belirlenecek.

Kirada yüzde 25 sınırı yarın kalkıyor

2022 yılının Temmuz ayında kira artışları yüzde 25'le sınırlarılmıştı. Bu düzenleme 2023'te bir yıl daha uzatıldı.

Yaklaşık 2 yıldır uygulanan zam sınırı yarın (2 Temmuz) itibarıyla sona erecek.

zammında yüzde 25 sınırının kalkmasının ardından eski uygulamaya dönülecek. Daha önce olduğu gibi 12 aylık enflasyon rakamına bakılacak. Bu oran Mayıs ayında yüzde 62,50 olmuştu.

Bu veri dikkate alındığında, 20 bin liralık kiraya, 12 bin 500 lira zam yapılabilecek.

Haziran enflasyonuyla birlikte ortaya çıkacak veriyle, kiracılara en az yarı yarıya kira zammı yapılabilecek. 

Uzmanlar ise 12 aylık TÜFE ile yıllık TÜFE'nin farklı hesaplandığını belirterek, birbiriyle karıştırılmaması gerektiğinin altı çiziliyor.

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