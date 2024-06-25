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Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor: Zam oranı nasıl belirlenecek?

Kiralarda 2 yıldır uygulanan yüzde 25 zam sınırında sona gelindi. Gelecek hafta salı günü bu sınır kalkacak. Kiralar eskiden olduğu gibi yine 12 aylık enflasyon rakamı üzerinden belirlenecek.

Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor: Zam oranı nasıl belirlenecek?

Kiralara 2022 yılı Temmuz ayında yüzde 25 sınırı getirildi. Bu düzenleme 2023'te bir yıl uzatıldı.

Yaklaşık 2 yıldır uygulanan zam sınırı 2 Temmuz itibarıyla sona erecek.

zammında yüzde 25 sınırının kalkmasının ardından eski uygulamaya dönülecek. Daha önce olduğu gibi 12 aylık enflasyon rakamına bakılacak. Bu oran Mayıs ayında yüzde 62,50 olmuştu. 

Uzmanlar 12 aylık TÜFE ile yıllık TÜFE'nin farklı hesaplandığını belirtiyor. 
Birbiriyle karıştırılmaması gerektiğinin altı çiziliyor.

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