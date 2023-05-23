Kirada zam sınırının süresi doluyor

İstanbul'da ve birçok kentte artan fiyatlar nedeniyle yüzde 25 kira sınırlandırılması getirildi. Ancak geçen yılın Haziran ayında yürürülüğe giren düzenlemenin süresi doluyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, uygulamanın 1 sene daha uzatılıcağını açıklamıştı.

Düzenleme 1 Temmuz 2023'e kadar devam edecek.

Bu tarihe kadar yenilenen kira sözleşmelerinde de yüzde 25'lik sınır uygulanmak zorunda ancak bu tedbir 5 yıl üzeri sözleşmeleri kapsamıyor.

5 YILI DOLAN EV SAHİPLERİ TESPİT DAVASI AÇABİLİR Mİ?

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, 1 Temmuz'a kadar kira tespit davaları her beş yılı dodluran sözleşmeler için açılma hakkının olduğunu dile getirdi.

Kiraz, "1 Temmuz'dan önce veya 1 Temmuz'dan sonra beşinci yılını dolduran tüm mal sahipleri eğer kiracılarıyla anlaşamamışlar ise kira tespit davasını açma hakkına sahiptirler." dedi.

ARABULUCUK EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Devam eden kiracı ev sahibi sorunları nedeniyle 1 Eylül'den itibaren zorunlu arabuluculuk düzenlemesi de getiriliyor.

Kiraz, sulh ceza mahkemelerinin artık kitlenmiş durumda olduğunu dile getirirken hiçbir davanın ilerleyemediğinden bahsetti. Kiraz, "1 Eylül 2023'te kira kaynaklı ihtilafların tamamı önce arabulucuya gitmek zorunda ve sonra dava açılmak zorunda." dedi.