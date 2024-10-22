Kiralar, ev fiyatından daha hızlı artıyor

Konut fiyatları yüksek faiz oranlarına rağmen artmaya devam ediyor. Ancak bu artış enflasyonun altında kalıyor.



Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin raporuna göre yıllık artış eylülde yüzde 21,6 oldu.



Bu rakam enflasyondan arındırıldığında fiyatlarda yüzde 18,6'lık reel düşüş anlamına geliyor.



Satılık konuttaki durum kiralık konuta ise tam olarak yansımıyor. Kiralardaki artış satılık konuta göre çok daha yüksek.



Artış oranı eylülde yüzde 45,2 seviyesinde gerçekleşti. Aynı ay yıllık enflasyon ise yüzde 49,38 olmuştu.



Yani kiralardaki artış, neredeyse enflasyon ile başa baş gidiyor. Büyükşehirler arasında kira yükselişinde özellikle İzmir dikkat çekiyor.



Kiralar, İstanbul'da yüzde 46,2, Ankara'da yüzde 51,3 ve İzmir'de ise yüzde 56,3 artış kaydetti.



Merkez Bankası iki hafta önce yayımladığı enflasyon değerlendirmesinde kira artışlarına dikkat çekmişti.



Raporda, "Yüzde 25 zam sınırının kalkması sonrasında sözleşme yenileme oranının yüksek olmasıyla aylık kira enflasyonu güçlü seyrini korudu." denilmişti.