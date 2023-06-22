Kiralık araçlara talep arttı, uzmanlar dolandırıcılara karşı uyardı

Yaz sezonunun yanında bir de Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte araç kiralama firmalarında yoğunluk yaşanıyor.
Firmalar bayrama bir hafta kala ellerindeki tüm araçlara rezervasyon yapıldığını açıkladı.
AYLIK KİRALAMA 25 BİN LİRADAN BAŞLIYOR
Vatandaşları sahte sitelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran firma sahipleri, özellikle araç kiralayanların bizzat şubelerden gelip araçlarını alması gerektiği yönünde uyardı.
Araç kiralama firması sahibi Enes Bayram, bayram nedeniyle talebin arttığını belirterek, “Şu anda en uygun olan aracın aylık kirası 25 bin liradan başlıyor. Model yükseldikçe fiyatlar da yükseliyor tabii ki. Günlük araç kiralarımız da bin liradan başlıyor.” dedi.
AÇIK ÇEK, SENET VE DEPOZİTO DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT
Uzmanlar ise bayram yoğunluğundan faydalanmak isteyen dolandırıcılara karşı vatandaşları uyararak, açık çek, senet ve depozito dolandırıcılığına karşın kurumsal firmaların tercih edilmesini önerdi.
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, araç kiralayanların ödeme yaparken dikkatli olması gerektiğini belirterek, araç kiralama sürecinde açık çek ya da kredi kartıyla provizyon çekilmesinin riskli olduğunu söyledi.
Kurumsal olmayan firmalara karşı vatandaşları uyaran Ağaoğlu, “Kiralık araç fiyatları çok arttı. İşte bu nedenle tüketiciler riske giriyor, ucuz gördükleri ilanlara yöneliyorlar. Dolandırıcılar başka siteyi kopyalayıp, başka yerden aldıkları otomobil resimleri ile ucuz fiyattan ilan verip, paraları aldıktan sonra ortadan kayboluyorlar.” dedi.
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