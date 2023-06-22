Kiralık araçlara talep arttı, uzmanlar dolandırıcılara karşı uyardı

AÇIK ÇEK, SENET VE DEPOZİTO DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT



Uzmanlar ise bayram yoğunluğundan faydalanmak isteyen dolandırıcılara karşı vatandaşları uyararak, açık çek, senet ve depozito dolandırıcılığına karşın kurumsal firmaların tercih edilmesini önerdi.



Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, araç kiralayanların ödeme yaparken dikkatli olması gerektiğini belirterek, araç kiralama sürecinde açık çek ya da kredi kartıyla provizyon çekilmesinin riskli olduğunu söyledi.



Kurumsal olmayan firmalara karşı vatandaşları uyaran Ağaoğlu, “Kiralık araç fiyatları çok arttı. İşte bu nedenle tüketiciler riske giriyor, ucuz gördükleri ilanlara yöneliyorlar. Dolandırıcılar başka siteyi kopyalayıp, başka yerden aldıkları otomobil resimleri ile ucuz fiyattan ilan verip, paraları aldıktan sonra ortadan kayboluyorlar.” dedi.