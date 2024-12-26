Kiralık ilanlarına yetki zorunluluğu başlıyor

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ve taşıt ilanlarının yayınlandığı ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirildiğini duyurdu.



Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nde (EİDS) ilan vermek isteyen kişilerin kimlik doğrulamaları 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren yapılmaya başlanmıştı. Kimlik bilgilerini doğrulamayan kişiler platformlara ilan giremiyordu.



EİDS’nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması ise 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak.



SATILIK İLANLARINA DA DÜZENLEME GELİYOR



Önümüzdeki süreçte satılık taşınmaz ilanları ve taşıt ilanları için de yetki doğrulama zorunlu hale getirilecek.



EİDS yetki doğrulaması uygulaması ile ilanlar sadece taşınmaz/taşıt sahibi, taşınmaz/taşıt sahibinin 1. ve 2. derece kan hısımları veya eşi ile taşınmaz/taşıt sahibince E-Devlette yer alan EİDS yetkilendirme ekranından yetkilendirilen yetki belgeli emlak/galeri işletmelerince verilebilecek.



SOSYAL MEDYA İLANLARINA YAKIN TAKİP



Söz konusu düzenleme sosyal medya da dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsayacak.



Bakalıktan yapılan açıklamada, elektronik ortamdaki tüm ilanların takip edildiği belirtilirken, Facebook ve Instagram uygulamalarında düzenlemeye aykırı ilan faaliyetleri hakkında idari para cezası uygulandığı aktarıldı.



Ayrıca ilan paylaşımı yapan bin 426 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.