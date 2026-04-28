Kiralık sosyal konutta merak edilenler. Başvuru ne zaman başlayacak, kimler başvurabilir?

Vatandaş, piyasanın yarı fiyatından da uygun bedelle devletin kiracısı olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal kiralık konut için ilk adresi kira krizinin en derin yaşandığı yer olan İstanbul olarak belirledi.

EVLERİN KONUMU MERKEZİ OLACAK

Avrupa ve Anadolu yakasında TOKİ tarafından toplam 15 bin konut yapılacak. Evler ise şehir dışında değil, merkezi yerlerde olacak.

Tüm evlerin inşaatı ise 2-3 yıl içinde tamamlanacak.

Projeler tamamlandıktan sonra TOKİ duyuruya çıkacak ve talep toplanacak. Sonra 500 bin sosyal konutta olduğu gibi noter huzurunda kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek.

Kurada hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak. Evler üç yıllığına kiralanacak. Bu süreçte, yönetim, bakım ve denetimi TOKİ üstlenecek. Üç yılın ardından kiracı tahliye edilecek ve evlerin bakımı yapıldıktan sonra yeni hak sahibine kiralanacak. Böylece daha çok kişinin bu fırsattan faydalanması sağlanacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Projeye hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayanlar başvuru yapacak. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor.

1+1, 2+1 ve 3+1 tipindeki dairelerde kiraların piyasa rayicinin yarısı kadar olacağı belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ağustosta ilk 2 bin konutun teslim edileceğini açıklamış; haziran ve temmuz döneminde talep toplama sürecin başlayacağını dile getirmişti.