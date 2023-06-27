Kiraya yüzde 25 zam sınırı çözüm olur mu?

Kira anlaşmazlıklarında önce arabuluculuya gitme şartı Eylül ayından itibaren geçerli olacak. Avukat-Arabulucu Umut Metin bu sürenin öne çekilmesini talep ediyor.



Metin, "1 Eylül 2023'ü bekleyebilecek şartlar yoktur bu arabuluculuğun kira sorunlarında daha erken uygulanması için belki de yüzde 25 düzenlemesi yapılırken bir torba kanun düzenleneceği için diğer yasanın yürürlülük tarihinin. Mümkün olan en kısa zamana çekilmesi bir çözüm olabilir." dedi.



Kiracının eşyalarını sokağa atıp evi başkasına kiraladılar Haberi Görüntüle Bu sistemle adliyelerin yükünün hafifleyeceğini belirten Metin, "Adliyelerde bir davanın ilk duruşması 10 ay 1 yıl sonrasına veriliyor. Herhangi bir arabuluculuk görüşmesi asla 10 ayı bulmaz. Uzattık uzattık çok ciddi toplantılar yapmak zorunda kaldık. 4 hafta içinde kira anlaşmazlıklarına çözüm bulmak mümkündür." açıklamasında bulundu. Ankara'da kiracı-ev sahibi tartışması: Pompalı tüfekle öldürdü Haberi Görüntüle