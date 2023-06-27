Kiraya yüzde 25 zam sınırı çözüm olur mu?

Kira artışına yüzde 25 tavan sınırı 1 yıl uzatıldı. 2 Temmuz 2024'e kadar geçerli olacak düzenlemenin bayramdan sonra torba kanunla yasalaşması bekleniyor. Hukukçular ise kira sorunlarının çözülmesi için atılan adımın tek başına yeterli olmayabileceği görüşünde.
Yüzde 25 zam sınırının yeterli olmadığını söyleyen Avukat-Arabulucu Umut Metin, "Kira sorunları sadece yüzde 25 ile düzeltilebilir şekilde toplumda çok yaygın bir şekidle çok farklı tartışmaların bulunduğu kira sorunlarını yaşıyoruz yüzde 25 destekleyici bir çözüm olarak düşünülmüş olabilir ama başka çözümlerin de mutlaka sisteme monte edilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Kira anlaşmazlıklarında önce arabuluculuya gitme şartı Eylül ayından itibaren geçerli olacak. Avukat-Arabulucu Umut Metin bu sürenin öne çekilmesini talep ediyor.
Metin, "1 Eylül 2023'ü bekleyebilecek şartlar yoktur bu arabuluculuğun kira sorunlarında daha erken uygulanması için belki de yüzde 25 düzenlemesi yapılırken bir torba kanun düzenleneceği için diğer yasanın yürürlülük tarihinin. Mümkün olan en kısa zamana çekilmesi bir çözüm olabilir." dedi.
Bu sistemle adliyelerin yükünün hafifleyeceğini belirten Metin, "Adliyelerde bir davanın ilk duruşması 10 ay 1 yıl sonrasına veriliyor. Herhangi bir arabuluculuk görüşmesi asla 10 ayı bulmaz. Uzattık uzattık çok ciddi toplantılar yapmak zorunda kaldık. 4 hafta içinde kira anlaşmazlıklarına çözüm bulmak mümkündür." açıklamasında bulundu.
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