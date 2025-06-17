Kiraz kıymadan pahalı hale geldi

Kiraz, tezgahlara mayıs ve haziran aylarında çıkıyor. Ancak hasat döneminde olunmasına rağmen fiyatlar geçen yılın çok üzerinde.



Bazı kiraz cinslerinde kilo fiyatı 750 liraya kadar çıkıyor. Yani kıymadan 200 lira daha pahalı...



Nedeni ise ağaçların nisan ayında gerçekleşen zirai dondan zarar görmesi olarak açıklandı.

HASAT BİTİYOR



Kiraz hasadında sona yaklaşıldı.



Üreticiler, bu nedenle fiyatın önümüzdeki günlerde de düşmesini beklemiyor.



Don, tüm meyveleri olumsuz etkiledi. Eriğin fiyatı 300 lirayı, çileğin kilosu 200 lirayı aşıyor.