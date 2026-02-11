Kirlilik ekonomiyi de vurdu. Hava kirliliğinin maliyeti 260 milyar dolar oldu

Hindistan'da yaşanan hava kirliliği kamu sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilere neden oluyor. Sağlık üzerindeki etkilerin yanı sıra hava kirliliği Hindistan ekonomisini de olumsuz etkiliyor.

DÜNYANIN YÜZDE 17'Sİ BURADA

Hindistan kalabalık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi konumunda bulunuyor. Hindistan'ın en son verilere göre 1 milyar 476 milyonu aşkın nüfusu bulunuyor. Bu rakamlar dünya nüfusunun yüzde 17'sini oluşturuyor. Nüfus kalabalığı hava kirliliğine neden oluyor.

Hindistan hükümeti kirliliğe yönelik bir takım önlemler alıyor. Bu önlemlerin ise ekonomiye yansımaları yaşanıyor. Delhi ve Mumbai de dahil olmak üzere birçok şehrin Kasım ve Aralık aylarında inşaat durdurmaları ve azalan ziyaretçi sayısıyla mücadele ediyor. Birçok şirket ise ülkenin kazanç verileri üzerinde hava kirliliğine yönelik etkenler olduğuna dikkat çekti.

SEKTÖRLER KİRLİLİKTEN NASİBİNİ ALIYOR

Bloomberg'de yer alan habere göre Hint hisse senetlerini elinde bulunduran Aberdeen Investments'ın kıdemli yatırım direktörü David Smith, "Bunun ekonomi üzerinde önemli bir olumsuz etki yarattığını düşünmek mantıksız değil" dedi. Smith, sorunun "gayrimenkul ve imalat sektöründe kaybedilen üretim günleri, azalan perakende talebi, hastalık izinleri ve genel olarak sağlık hizmetlerinin maliyeti" gibi alanlara yayılabileceğini belirtti.

Hava kirliliği terimi 2025 yılında şirket sunumlarında 998 kez geçti. Bu da şirketlerin hava kirliliğinden dolayı ekonomik adımları atmakta çekindiklerini gösteriyor.

KİRLİLİĞİN MALİYETİ 260 MİLYAR DOLAR

Dünya Bankası Grubu'nun geçen yıl yayınladığı bir rapora göre, Hindistan'ın kirlilik yükü dünyanın en yüksekleri arasında yer alıyor ve ülkenin kuzeyinde yılda bir milyondan fazla ölüme katkıda bulunuyor.

Hindistan'da hava kirliliğinin toplam ekonomik maliyeti 2024 yılında 260 milyar dolara kadar çıkabilirdi. Bu hesaplamaya, işçi verimliliğindeki veya devamsızlığındaki azalma, erken ölümler, sağlık harcamaları ve tüketici gelirlerindeki kayıplar dahil edildi.