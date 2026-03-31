Kırmızı et soruşturmasında yedi tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, karkas et fiyatları üzerinde nitelikli dolandırıcılık, mal ve hizmet satımından kaçınma, bozuk etlerin piyasaya sürüldüğü iddiasıyla soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Cimer başvuruları ve sosyal medya paylaşımları doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanlığının suç duyurusu üzerine, ülke genelinde 2025 yılı Ekim ayı sonuna kadar istikrarlı bir şekilde devam eden karkas et fiyatlarında bazı besici gruplar tarafından et ve et ürünlerinin fiyatlarının manipüle edilmek suretiyle olağanüstü bir şekilde yükseltildiği, karkas et tedarikçisi firmalar tarafından arz kısıtlamasına gidilerek elde mal olmadığı ya da kesime hayvan gelmediği gibi gerekçelerle karkas et arzını fiilen durdurdukları, hastalıklı hayvanların kesilmesi ile bozulmuş etlerin piyasaya sürüldüğü yönünde yapılan tespitler yapıldığını açıkladı.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK, FİYATLARI ETKİLEME SUÇU



Açıklamanın devamında, değişik illerde faaliyette bulunan büyük ölçekli besici ve karkas et tedarikçilerinin örgütsel faaliyet kapsamında "Nitelikli Dolandırıcılık, Fiyatları Etkileme, Mal ve Hizmet Satımından kaçınma, Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda Ticareti" suçlarını işlediklerine dair iletişimin dinlenmesi, beyanlar vb şekilde somut delillerin tespit edilmesi üzerine harekete geçildi.

31 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara merkezli Kırşehir, Kayseri, Konya, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve Sakarya olmak üzere 8 ilde bulunan 28 şüpheli ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak denetimleri önceden haber veren 5 kamu görevlisi de dahil olmak üzere; toplamda 31 şüpheli gözaltına alındı.

YEDİ TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yedisi hakkında tutuklama kararı verildi.

Mahkeme beşi kamu görevlisi 19 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verdi.