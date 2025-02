Kırmızı ete zam geldi mi? Kasaplardan açıklama

Ramazan öncesi kırmızı ete yüzde 10-15 arası zam olacağı haberlerine sektör temsilcilerinden yalanlama geldi.



NTV'ye bilgi veren İstanbul Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, üreticilerin zam talebinde bulunduğunu ancak esnaf olarak zammı reddettiklerini belirtti.



Tüfekçi, "Marketler de zaten Et ve Süt Kurumu ile anlaştı, Ramazan sonuna kadar zam yok" dedi.



İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) üyesi marketler ve Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği, iki hafta önce ramazan sonuna kadar kırmızı et fiyatlarının sabitlendiğini duyurmuştu.



Buna göre Ramazan sonuna kadar kıyma 379 liradan, kuşbaşı et ise 399 liradan satılacak.